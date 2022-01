Marocco-Ghana oggi, Coppa d’Africa 2022: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Coppa d’Africa 2022 ha preso il via ieri con le prime due sfide valide per il girone A che vede protagonista il Camerun padrone di casa. oggi debuttano i raggruppamenti B e C: allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé avrà luogo il primo big match della competizione tra Marocco e Ghana, le due favorite per il gruppo C. I Leoni dell’Atlante sono alla ricerca del successo continentale, che manca da 46 anni, dal lontano 1976. Molta discussione ha generato la scelta del commissario tecnico Vahid Halilhodzic, che ha tenuto fuori dai convocati la stella Hakim Ziyech con l’accusa di scarso impegno; il Marocco però può vantare una bella dose di talento, su cui spicca quello di Achraf Hakimi. Dall’altra parte, una squadra un po’ in là con gli anni, ma che dall’alto della sua ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha preso il via ieri con le prime due sfide valide per il girone A che vede protagonista il Camerun padrone di casa.debuttano i raggruppamenti B e C: allo stadio Ahmadou Ahidjo di Yaoundé avrà luogo il primo big match della competizione tra, le due favorite per il gruppo C. I Leoni dell’Atlante sono alla ricerca del successo continentale, che manca da 46 anni, dal lontano 1976. Molta discussione ha generato la scelta del commissario tecnico Vahid Halilhodzic, che ha tenuto fuori dai convocati la stella Hakim Ziyech con l’accusa di scarso impegno; ilperò può vantare una bella dose di talento, su cui spicca quello di Achraf Hakimi. Dall’altra parte, una squadra un po’ in là con gli anni, ma che dall’alto della sua ...

