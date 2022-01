Marchisio risponde ad un fan della moglie | “Tette enormi? Non me ne ero mai accorto”

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La compagna dell'ex giocatoreJuventus ha raccolto numerosi complimenti per l'ultima foto postata, tra i quali anche un commento piccante

Ultime Notizie dalla rete : Marchisio risponde

Juventus News 24

In quegli anni (2013 - 2017) l'esempio è Claudio, il principino della Juventus: biondo ... L'allenatore Hecking lo piazza mezzala destra in un centrocampo a 3 e luialla grande: ...... Zaytsev 10, Simon 7, Anzani 7, De Cecco 1, Garcia 11, Balaso (L), Diamantini 1, Yant 11,,... La Lube si affida molto ai primi tempi ma Padovae rimane attaccata nel punteggio. Il ...La compagna dell'ex giocatore della Juventus ha raccolto numerosi complimenti per l'ultima foto postata, tra i quali anche un commento piccante ...