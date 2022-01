«Mangiamo la loro spazzatura e siamo qui da anni», così vivono i prigionieri-rifugiati dell'”Hotel Djokovic” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novak Djokovic non abita più a Swanston Street. Dove prima c’era un invisibile albergaccio per immigrati irregolari bloccati alla frontiera, e poi d’improvviso è nato l’Hotel Djokovic. Lo stesso postaccio di prima, ma illuminato a giorno dai fari della ribalta internazionale. La detenzione del numero uno del mondo del tennis ha colto di sorpresa gli altri “ospiti”, alcuni lì da anni senza che nessuno se li filasse. L’Equipe racconta questa realtà parallela, a tratti imbarazzante. Trentasei profughi sono prigionieri del Park Hotel da mesi, a volte anni – scrive il giornale francese – al secondo piano di quello che hanno soprannominato il “centro di tortura” in un’indifferenza generale interrotta solo dall’arrivo, giovedì, al piano di sopra, di Novak ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Novaknon abita più a Swanston Street. Dove prima c’era un invisibile albergaccio per immigrati irregolari bloccati alla frontiera, e poi d’improvviso è nato l’. Lo stesso postaccio di prima, ma illuminato a giorno dai faria ribalta internazionale. La detenzione del numero uno del mondo del tennis ha colto di sorpresa gli altri “ospiti”, alcuni lì dasenza che nessuno se li filasse. L’Equipe racconta questa realtà parallela, a tratti imbarazzante. Trentasei profughi sonodel Parkda mesi, a volte– scrive il giornale francese – al secondo piano di quello che hanno soprannominato il “centro di tortura” in un’indifferenza generale interrotta solo dall’arrivo, giovedì, al piano di sopra, di Novak ...

