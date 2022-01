Manchester United | sondaggio per Zakaria | Juventus avvisata

(Di lunedì 10 gennaio 2022) . Rangnick vuole il mediano del Gladbach Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano di Sky Sport, c’è anche ilsulle tracce di Denis, obiettivo della Juve. È un nome richiesto da Rangnick, con il centrocampista che andrà via a parametro zero a giugno dal Borussia M’gladbach. Al momento, però, i Red Devils non hanno ancora formulato un’offerta per il suo approdo nella prossima stagione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

gilnar76 : Zakaria Juve: c'è il Manchester United! Le novità sull'obiettivo di Cherubini #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - junews24com : Zakaria Juve: c'è il Manchester United! Le novità sull'obiettivo di Cherubini -

Il centrocampista francese è ancora fuori per infortunio ed ogni giorno sempre più lontano da. Losembra ormai rassegnato a perdere il calciatore a parametro zero e non si ...L'uruguaiano, infatti, non lasceràin questa sessione di mercato. L'ex Napoli è infatti tenuto in grande considerazione da parte del nuovo tecnico Rangnick, che come riporta la BBC, è ...@LazioPress.it ha un nuovo account Instagram. Torna a seguirlo. CLICCA QUI Stando a quanto riporta la Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe mostrato particolare interesse per il centrocam ...L’intermediaro di calciomercato Lorenzo De Santis è intervenuto sui temi del momento in casa Fiorentina a Lady Radio. Lorenzo De Santis, intermediario ...