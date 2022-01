Manchester United, Cristiano Ronaldo scontento: l’agente pensa al Barcellona (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cristiano Ronaldo si è imposto immediatamente come leader tecnico e carismatico del Manchester United, dopo il trasferimento dalla Juventus. Sebbene l’esterno portoghese abbia mostrato il suo talento in Premier e Champions League, collezionando reti e prestazioni super, la sua contentezza a Manchester non sarebbe ai massimi livelli. I Red Devils, infatti, palesano una discontinuità di risultati condizionante, tale da causare l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer e l’arrivo di Ralf Rangnick, non esattamente tra le grazie di Ronaldo. Jorge Mendes, agente del calciatore ex bianconero, è in ottimi rapporti con Joan Laporta, presidente del Barcellona; come riportato da ‘Sport’, asse di mercato da tenere d’occhio, con possibilità di intavolare una trattativa per far sì che ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022)si è imposto immediatamente come leader tecnico e carismatico del, dopo il trasferimento dalla Juventus. Sebbene l’esterno portoghese abbia mostrato il suo talento in Premier e Champions League, collezionando reti e prestazioni super, la sua contentezza anon sarebbe ai massimi livelli. I Red Devils, infatti, palesano una discontinuità di risultati condizionante, tale da causare l’esonero di Ole Gunnar Solskjaer e l’arrivo di Ralf Rangnick, non esattamente tra le grazie di. Jorge Mendes, agente del calciatore ex bianconero, è in ottimi rapporti con Joan Laporta, presidente del; come riportato da ‘Sport’, asse di mercato da tenere d’occhio, con possibilità di intavolare una trattativa per far sì che ...

