Lutto nel giornalismo | morta Silvia Tortora Figlia di Enzo | sorella di Gaia | il suo dramma privato

(Di lunedì 10 gennaio 2022)nel mondo delitaliano: èdel grandedi, vicedirettore del TgLa7 a fianco di Enrico Mentana.aveva 59 anni ed era una stimatissima giornalista e per tv e carta stampata, spesso ospite in vari talk. Lad'arte è scomparsa nella notte tra domenica e lunedì in una clinica romana. La sua carriera era iniziata negli anni 80 a fianco di Giovanni Minoli, nello storico programma Mixer, e proseguita sempre a fianco dell'illustre collega in La storia siamo noi, per cui aveva realizzato prestigiose interviste a grandi personalità politiche e culturali italiane ed ...

Lutto nel mondo del giornalismo: è morta Silvia Tortora, figlia di Enzo

Addio a Silvia Tortora, giornalista per televisione e carta stampa. Nata a Roma il 14 novembre 1962, è morta la scorsa notte in una clinica.