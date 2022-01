Lulù Selassié contro Katia, la confidenza a Miriana: “Il Gf doveva sbatterla fuori” (Video) (Di lunedì 10 gennaio 2022) Lulù Selassié non ha digerito la mancata squalifica di Katia Ricciarelli, nonostante si siano chiarite in puntata e l’intervento del conduttore Alfonso Signorini Lulù Selassié, nonostante le scuse reciproche che si sono fatte durante la scorsa diretta, non ha digerito il fatto che il Gf vip non abbia squalificato Katia Ricciarelli. Così la principessa, parlando con Miriana, si è sfogata, parlando anche di Seid Visin. Le sue parole: “Tesoro la verità è che sono molto amareggiata perché io pensavo che la sbattevano fuori a questa. E’ un messaggio orribile questo che è passato. Questa estate un ragazzino non italiano, guarda caso proprio etiope, si è tolto la vita, 15 anni aveva, perché gli dicevano di tornare al suo paese, voleva fare il calciatore e ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 10 gennaio 2022)non ha digerito la mancata squalifica diRicciarelli, nonostante si siano chiarite in puntata e l’intervento del conduttore Alfonso Signorini, nonostante le scuse reciproche che si sono fatte durante la scorsa diretta, non ha digerito il fatto che il Gf vip non abbia squalificatoRicciarelli. Così la principessa, parlando con, si è sfogata, parlando anche di Seid Visin. Le sue parole: “Tesoro la verità è che sono molto amareggiata perché io pensavo che la sbattevanoa questa. E’ un messaggio orribile questo che è passato. Questa estate un ragazzino non italiano, guarda caso proprio etiope, si è tolto la vita, 15 anni aveva, perché gli dicevano di tornare al suo paese, voleva fare il calciatore e ...

Advertising

VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - fanpage : Katia Ricciarelli è al centro delle polemiche per le pesanti accuse rivolte a Lulù Hailé Selassié #gfvip - 361_magazine : Lulù Selassié non ha digerito la mancata squalifica di Katia Ricciarelli, nonostante si siano chiarite in puntata e… - RealGossipland : Lulù Selassiè è arrabbiata con gli autori del GfVip perché continuano a salvare Katia. LO SFOGO QUI… -

Ultime Notizie dalla rete : Lulù Selassié Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli non ci sta e attacca Barù: "Dice cose pesanti, poi dicono a me" Proprio Barù , al contrario della maggior parte degli inquilini, ha criticato la cantante lirica per i suoi recenti attacchi nei confronti di Lulù . Alfonso Signorini , durante l'ultima puntata, ha ...

Gf Vip 6, Lulù Selassié lancia la ship: 'Alessandro e Gianmaria bisessuali' Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi bisessuali: la boutade di Lulù Selassié che scatena il web È innegabile che Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano abbiano stretto una bella amicizia, nonostante le poche settimane passate insieme nella Casa del Grande ...

Manuel Bortuzzo ecco cosa pensano i suoi genitori di Lul Selassi le loro parole Gossip News Proprio Barù , al contrario della maggior parte degli inquilini, ha criticato la cantante lirica per i suoi recenti attacchi nei confronti di. Alfonso Signorini , durante l'ultima puntata, ha ...Alessandro Basciano e Gianmaria Antinolfi bisessuali: la boutade diche scatena il web È innegabile che Gianmaria Antinolfi e Alessandro Basciano abbiano stretto una bella amicizia, nonostante le poche settimane passate insieme nella Casa del Grande ...