Love is in the air, anticipazioni 11 gennaio: Serkan recupera gli anni persi (Di lunedì 10 gennaio 2022) anticipazioni Love is in the Air prossima puntata martedì 11 gennaio. Serkan trascorre più tempo con sua figlia e vizia la piccola Kiraz. Serkan e sua figlia KirazSerkan sta imparando a essere padre. Non sarà facile, ma tra i consigli di Engin e quelli di un’amica (che sia una psicologa?) sta trascorrendo i primi giorni con Kiraz. Tra un dolce e l’altro, il Bolat deve tenere bene a mente che di fronte a sé ha una bambina di appena cinque anni. Quando Kiraz chiede se le sirene esistono, Serkan risponde di no e la piccola scoppia a piangere. L’architetto non è abituato ad avere a che fare con dei bambini e i risultati si vedono. Tra padre e figlia, però, c’è anche una grande tenerezza. LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, la scelta di ... Leggi su vesuvius (Di lunedì 10 gennaio 2022)is in the Air prossima puntata martedì 11trascorre più tempo con sua figlia e vizia la piccola Kiraz.e sua figlia Kirazsta imparando a essere padre. Non sarà facile, ma tra i consigli di Engin e quelli di un’amica (che sia una psicologa?) sta trascorrendo i primi giorni con Kiraz. Tra un dolce e l’altro, il Bolat deve tenere bene a mente che di fronte a sé ha una bambina di appena cinque. Quando Kiraz chiede se le sirene esistono,risponde di no e la piccola scoppia a piangere. L’architetto non è abituato ad avere a che fare con dei bambini e i risultati si vedono. Tra padre e figlia, però, c’è anche una grande tenerezza. LEGGI ANCHE –> Uomini e Donne, la scelta di ...

Advertising

melloniaaaaaa : @kdrama_menfess Potato again Potato cell's Potato drop Hi, bye potato! Potato love affair The world of potato coupl… - Neise_love : RT @pensieripsyco: #CrisLu10E la cosa che più mi diverte di saperli felici insieme non sono gli hater. Ma radicali di destra e di sinistra… - LinkaTv : E' iniziato Love Is In The Air - PRIMA TV su #canale5 Clicca qui per classifica tweet: - espressione24 : Sono ben tre gli attori proveniente dalla Marsica che hanno fatto parte di questo progetto ideato dal Direttore Gen… - infoitcultura : Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 10 gennaio 2022 -