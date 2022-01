Love is in the Air, anticipazioni (10-14 gennaio 2022): finisce in tribunale l’affidamento della piccola Kiraz (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eda A Love is in the Air finisce in tribunale, la custodia della piccola Kiraz, dopo che la verità sulla sua paternità è venuta a galla. Un avvenimento che però potrebbe portare Eda e Serkan ad avvicinarsi e ritrovarsi. Maggiori dettagli nelle nostre anticipazioni. Love is in the air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5. Love is in the Air: anticipazioni da lunedì 10 a venerdì 14 gennaio 2022 Ayfer, che teme una possibile azione legale da parte di Aydan, costringe Melek ad accompagnarla dall’avvocato per informarsi sui casi di affidamento dei figli e qui le due scoprono che per essere sicure di ottenere l’affidamento di Kiraz ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 10 gennaio 2022) Eda Ais in the Airin, la custodia, dopo che la verità sulla sua paternità è venuta a galla. Un avvenimento che però potrebbe portare Eda e Serkan ad avvicinarsi e ritrovarsi. Maggiori dettagli nelle nostreis in the air è in onda dal lunedì al venerdì alle 16.50 su Canale 5.is in the Air:da lunedì 10 a venerdì 14Ayfer, che teme una possibile azione legale da parte di Aydan, costringe Melek ad accompagnarla dall’avvocato per informarsi sui casi di affidamento dei figli e qui le due scoprono che per essere sicure di otteneredi...

