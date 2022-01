Look sporty chic per Elisabetta Gregoraci, con il completo blu cielo di Gucci (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di ritorno dalle vacanze natalizie trascorse in Kenya, che ha documentato sul suo profilo Instagram con degli scatti in bikini immersa nelle acque cristalline, Elisabetta Gregoraci stupisce ancora. Questa volta, però, con indosso un outfit invernale, nel quale il casual e il glamour si mescolano per dare vita ad uno stile sporty chic unico. Gli abiti in questione fanno parte di un completo interamente firmato Gucci, composto da un pantalone palazzo e un gilet smanicato, aperto sul davanti. Entrambi i capi sono caratterizzati da tonalità azzurro cielo che lasciano il segno. Una camicetta bianca emerge dai pantaloni, dotata da un tessuto leggero quasi trasparente, con collo avvitato e grandi volant sul davanti. Il panciotto ha due sottili tasche all’altezza dei fianchi ... Leggi su diredonna (Di lunedì 10 gennaio 2022) Di ritorno dalle vacanze natalizie trascorse in Kenya, che ha documentato sul suo profilo Instagram con degli scatti in bikini immersa nelle acque cristalline,stupisce ancora. Questa volta, però, con indosso un outfit invernale, nel quale il casual e il glamour si mescolano per dare vita ad uno stileunico. Gli abiti in questione fanno parte di uninteramente firmato, composto da un pantalone palazzo e un gilet smanicato, aperto sul davanti. Entrambi i capi sono caratterizzati da tonalità azzurroche lasciano il segno. Una camicetta bianca emerge dai pantaloni, dotata da un tessuto leggero quasi trasparente, con collo avvitato e grandi volant sul davanti. Il panciotto ha due sottili tasche all’altezza dei fianchi ...

