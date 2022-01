Look da casa: anche l’homewear diventa stiloso (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questi mesi in cui siamo stati più o meno costretti a restare a casa, mi sono resa conto di aver ricevuto tantissime richieste da parte di donne di qualunque età che mi domandavano la ricetta perfetta per vestirsi in casa con stile. È stata proprio una richiesta trasversale: dalle mamme con bimbi piccoli o neonati, a quelle con figli adolescenti, alle donne single, alle anta girls che non volevano rinunciare a qualche dettaglio di classe, anche tra le mura domestiche. Molte di noi, negli ultimi due anni, hanno fatto di necessità virtù e hanno riprogrammato il proprio lavoro per gestirlo da casa: questi significa che escono meno spesso e che la tentazione della tutona da indossare struccate sia molto forte. Bene: la tuta ragazze ci sta, può anche essere molto glam, ma va sempre condita da una buona ... Leggi su dilei (Di lunedì 10 gennaio 2022) In questi mesi in cui siamo stati più o meno costretti a restare a, mi sono resa conto di aver ricevuto tantissime richieste da parte di donne di qualunque età che mi domandavano la ricetta perfetta per vestirsi incon stile. È stata proprio una richiesta trasversale: dalle mamme con bimbi piccoli o neonati, a quelle con figli adolescenti, alle donne single, alle anta girls che non volevano rinunciare a qualche dettaglio di classe,tra le mura domestiche. Molte di noi, negli ultimi due anni, hanno fatto di necessità virtù e hanno riprogrammato il proprio lavoro per gestirlo da: questi significa che escono meno spesso e che la tentazione della tutona da indossare struccate sia molto forte. Bene: la tuta ragazze ci sta, puòessere molto glam, ma va sempre condita da una buona ...

Advertising

Liyaninx : I'd look like a ~scappata di casa~ - demag95 : Tre anni fa arrivavo ad Helsinki, oggi chiusa in casa con il Covid. Oh, look how the tables have turned. - Renzame67 : @sempreesaurita Da capire la temperatura di quella casa Il look di Torzi è quello del TikTok di Zanza - CaroniaCiccio : Siete pronti per festeggiare? Avete scelto il look giusto? Noi sì, arredando con Urban ogni ambiente della casa: il… - 7princ_8 : Al momento ho più paura che lo prenda Filippo il covid che io?? Stai a casa amico, che è stato bello votarti mentre… -