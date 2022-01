Loggia Ungheria, archiviato a Brescia l’ex capo della procura di Milano Francesco Greco: era indagato per omissione d’atti d’ufficio (Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata archiviata la posizione dell’ex procuratore di Milano Francesco Greco, indagato a Brescia per omissione d’atti d’ufficio in relazione ai verbali in cui Piero Amara – ex consulente legale dell’Eni – parlava della presunta Loggia massonica “Ungheria” composta da magistrati, alti funzionari e personaggi pubblici di rilievo. Il gip Andrea Gaboardi ha accolto la richiesta avanzata lo scorso ottobre dal procuratore Francesco Prete e dal sostituto Donato Greco. L’indagine era stata aperta a fine luglio come atto dovuto dopo la denuncia del pm di Milano Paolo Storari, a propria volta accusato di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) È stata archiviata la posizione deltore diperin relazione ai verbali in cui Piero Amara – ex consulente legale dell’Eni – parlavapresuntamassonica “” composta da magistrati, alti funzionari e personaggi pubblici di rilievo. Il gip Andrea Gaboardi ha accolto la richiesta avanzata lo scorso ottobre daltorePrete e dal sostituto Donato. L’indagine era stata aperta a fine luglio come atto dovuto dopo la denuncia del pm diPaolo Storari, a propria volta accusato di ...

