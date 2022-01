Lo sfogo di Francesca Barra contro chi “E’ solo influenza” | “Imparate a rispettare chi soffre”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La figlia diha il Covid, ha la febbre altissima e nonostante lei sia incinta non è riuscita a starle lontana. La sua bambina aveva bisogno di lei; ovviamente ha preso tutte le precazioni per evitare il contagio e quando ha scattato il selfie raccontando tutto sui social i no vax non hanno taciuto. Tutti gli altri componenti della famiglia disono negativi, spiega che nonlei non rischierebbe mai un parto prematuro ma nemmeno che la più piccola che ha5 anni possa contagiarsi e stare male come la sorella. Lodella giornalista arriva dopo l’ennesimo commento superficiale da parte di chi non è medico ma crede di avere la verità in tasca, da parte di chi non ha alcun rispetto nei confronti di chi ha sofferto e sta ...