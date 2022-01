Livorno | i genitori non rispondono Il figlio entra il casa e trova il cadavere della madre

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tragedia a: ilinsospettito è andato adei. Non poteva credere ai suoi occhi. Iche continuavano a non rispondere al telefono hanno insospettito il 46enne. L’uomo temeva che, vista l’età, i due anziani si fossero sentiti male a causa di un malore improvviso. Ben diversa la scena che si L'articolo proviene da Leggilo.org.

È successo nei giorni scorsi a Livorno, un uomo di 80 anni ha accoltellato la moglie al torace uccidendola. A trovare il cadavere il figlio ...È stato il figlio della coppia di Livorno a chiamare i soccorritori dopo che il padre gli ha confessato l'omicidio della madre ...