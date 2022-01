Liverpool nella bufera | gara rinviata ma con “falsi positivi”

(Di martedì 11 gennaio 2022)dopo che alcuni club hanno accusato i Reds di aver comunicatoper rinviare la sfida con l’Arsenal Non c’è pace per il. I Reds di Klopp hanno dovuto rinviare la partita di Carabao Cup contro l’Arsenal a causa dell’alto numero dial Covid-19. Il The Atletic, però, riporta come diversi club inglesi avrebbero avanzato dei dubbi per presunti casi di falsetà al Covid segnalate dal. La richiesta è quella di sapere esattamente quando il club è venuto a conoscenza delletà dei propri tesserati. La Lega calcio inglese potrebbe ora aprire un’indagine. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Infatti, alcuni club avrebbero avanzato dei dubbi per presunti casi di false positività al Covid segnalate dal. La richiesta è quella di sapere esattamente quando il club è venuto a conoscenza......tra Arsenal e. In Premier League gli Spurs di mister Antonio Conte arrivano dalla vittoria esterna per 1 - 0 contro il Watford e in classifica sono sesti in classifica con 33 punti:...English Football League sotto pressione, il rinvio del match di Carabao Cup con l'Arsenal potrebbe essere ritenuto immotivato ...Una nube piomba sul Liverpool: secondo quanto riporta il The Athletic, la Lega inglese sarebbe in procinto di aprire un'inchiesta sui veri motivi per cui la sfida contro l'Arsenal, andata della Carabo ...