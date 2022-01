LIVE Marocco-Ghana, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Hakimi dal 1?, i fratelli Ayew davanti per le Black Stars (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.42 Stella assoluta della partita Achraf Hakimi: l’esterno ex Inter e Borussia Dortmund, in forza al PSG, può dare un contributo decisivo in fase di spinta su quella fascia, considerate anche le sue capacità realizzative. 16.39 Il Ghana viene schierato dal c.t. Rajevac con un 4-4-2 compatto con Wollacott fra i pali, Rahman terzino sinistro e Yiadom a destra. Amartey e Djiku formano la cintura centrale. Sulemana esterno destro di centrocampo e Paintsil a sinistra, Baba e Partey a guidare il reparto nevralgico del campo. In attacco ci sono Jordan ed André Ayew. 16.36 3-4-3 iper-offensivo per Halilhodzic che lascia in panchina Amrabat e schiera il portiere del Siviglia Bono, Masina, Mmaee e Aguerd a formare la retroguardia, la stella Hakimi a ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Stella assoluta della partita Achraf: l’esterno ex Inter e Borussia Dortmund, in forza al PSG, può dare un contributo decisivo in fase di spinta su quella fascia, considerate anche le sue capacità realizzative. 16.39 Ilviene schierato dal c.t. Rajevac con un 4-4-2 compatto con Wollacott fra i pali, Rahman terzino sinistro e Yiadom a destra. Amartey e Djiku formano la cintura centrale. Sulemana esterno destro di centrocampo e Paintsil a sinistra, Baba e Partey a guidare il reparto nevralgico del campo. In attacco ci sono Jordan ed André. 16.36 3-4-3 iper-offensivo per Halilhodzic che lascia in panchina Amrabat e schiera il portiere del Siviglia Bono, Masina, Mmaee e Aguerd a formare la retroguardia, la stellaa ...

