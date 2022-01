LIVE Marocco-Ghana 1-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | Boufal all’improvviso sblocca la partita!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA87? Cross diverso Saiss! Zuccata a lato: il capitano delsi lamenta di una spinta da parte di Amartey che sembrava netta. 86? Triplo cambio per il: fuori Paintsil, Sulemana e Jordan Ayew e dentro Fatawu, Kyereh e Tetteh. 85? Hakimi cerca ancora la scorribanda e viene atterrato: punizione. 84? Bel lavoro di Aboukhlal che difende il pallone e vince un rimpallo: sulla palla vagante si avventache fulmina Wollacott con un bel destro in girata. 83?LLLLLLLLLLLL!!!!! IL VANTAGGIO DEL!!! 1-0!!! 81? Jordan Ayew sposta Masina e commette un fallo che è molto sottile. 79? Hakimi prova a sfondare sulla destra: chiude un attentissimo Amartey. 78? Primo ...

