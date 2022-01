LIVE Marocco-Ghana 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: tutto pronto a Yaounde per il big match! (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5? Sulemana guadagna un altro ottimo corner per un Ghana che continua a premere. 4? Buona percussione da parte di Thomas Partey che viene messo giù da Saiss: punizione Ghana che ha cominciato meglio. 3? Non eccezionale l’uscita alta da parte di Bono, ma comunque efficace. 2? Copertura perfetta da parte di Aguerd su Baba che era stato liberato da André Ayew: calcio d’angolo. 1? Subito gara maschia in mezzo al campo con diversi contrasti ed un agonismo notevole. COMINCIA LA PARTITA, E’ SCATTATA LA Coppa d’Africa DI Marocco E Ghana! 16.58 Arbitra il match il direttore di gara Joshua Bondo, proveniente dal Botswana. 16.56 Si passa all’inno nazionale del Ghana. 16.55 Già in campo le due squadre: si ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5? Sulemana guadagna un altro ottimo corner per unche continua a premere. 4? Buona percussione da parte di Thomas Partey che viene messo giù da Saiss: punizioneche ha cominciato meglio. 3? Non eccezionale l’uscita alta da parte di Bono, ma comunque efficace. 2? Copertura perfetta da parte di Aguerd su Baba che era stato liberato da André Ayew: calcio d’angolo. 1? Subito gara maschia in mezzo al campo con diversi contrasti ed un agonismo notevole. COMINCIA LA PARTITA, E’ SCATTATA LADI! 16.58 Arbitra il match il direttore di gara Joshua Bondo, proveniente dal Botswana. 16.56 Si passa all’inno nazionale del. 16.55 Già in campo le due squadre: si ...

blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica #MORGHA #MaroccoGhana: big subito a confronto. Probabili formazioni, #pronostico e variaz… - zazoomblog : LIVE – Marocco-Ghana Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Marocco-Ghana #Coppa #d’Africa - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Marocco – Ghana: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d’Africa, Marocco - Ghana: diretta live e risultato in tempo reale - Paulboyzzs : @NoSoyVolaBanana @Seg_hinho Barbara Marocco che parla di uomini nudi in Live su Twitch adesso -