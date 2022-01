LIVE Marocco-Ghana 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: Saiss vicino al vantaggio! (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 41? Amartey viene atterrato da Amallah da dietro: ci poteva stare l’ammonizione in questo frangente. 40? Saiss! Ci mette la testa sul pallone teso di Boufal: fuori di poco. 39? Fallo commesso da Partey al limite della propria area di rigore: buona occasione per il Marocco. 38? Jordan Ayew si sbraccia troppo per prendere la posizione su Saiss: ennesimo fallo e punizione per il Marocco. 37? Imprecisa l’idea di Louza verso Boufal: il Ghana riparte dalla rimessa laterale. 35? Partey cerca Sulemana che viene contenuto dalla velocità e fisicità di Hakimi. 34? Amallah tenta la conclusione! Il suo destro si spegne largo lontano dalla porta. 32? Buona uscita di Bono che mette fuori sullo spiovente. 31? Jordan Ayew si appoggia a ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA41? Amartey viene atterrato da Amallah da dietro: ci poteva stare l’ammonizione in questo frangente. 40?! Ci mette la testa sul pallone teso di Boufal: fuori di poco. 39? Fallo commesso da Partey al limite della propria area di rigore: buona occasione per il. 38? Jordan Ayew si sbraccia troppo per prendere la posizione su: ennesimo fallo e punizione per il. 37? Imprecisa l’idea di Louza verso Boufal: ilriparte dalla rimessa laterale. 35? Partey cerca Sulemana che viene contenuto dalla velocità e fisicità di Hakimi. 34? Amallah tenta la conclusione! Il suo destro si spegne largo lontano dalla porta. 32? Buona uscita di Bono che mette fuori sullo spiovente. 31? Jordan Ayew si appoggia a ...

