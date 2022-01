LIVE Marocco-Ghana 0-0 | Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA | poche emozioni dopo i primi 45 minuti!

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.50 Pochissime iniziative da ambedue le parti:non hanno creato grandi pericoli e si sono annullate a vicenda. FINISCE IL PRIMO TEMPO! 0-0 efra45 minuti. 46? Un minuto di recupero in coda a questo primo tempo. 45? Amartey cerca Yiadom: pallone lunghissimo bloccato da Bono. 43? PAINTSIL! Punta Hakimi, lo salta in velocità e prova a calciare: il suo sinistro finisce alto. Buona iniziativa dell’esterno del Genk. 41? Amartey viene atterrato da Amallah da dietro: ci poteva stare l’ammonizione in questo frangente. 40? SAISS! Ci mette la testa sul pallone teso di Boufal: fuori di poco. 39? Fallo commesso da Partey al ...

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #CoppadAfrica Al termine del #primotempo: #Guinea avanti sul #Malawi 1-0 grazie al #gol di #Sylla,… - blab_live : #AFCON2021 #CoppadAfrica #MORGHA #MaroccoGhana: big subito a confronto. Probabili formazioni, #pronostico e variaz… - zazoomblog : LIVE – Marocco-Ghana Coppa d’Africa 2022 (DIRETTA) - #Marocco-Ghana #Coppa #d’Africa - Fantacalciok : Coppa d’Africa, Marocco – Ghana: diretta live e risultato in tempo reale - Calciodiretta24 : Coppa d’Africa, Marocco - Ghana: diretta live e risultato in tempo reale -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Marocco

Diretta/Ghana (risultato 0 - 0) streaming video tv: in campo, si gioca! Era poi arrivato ... RISULTATI COPPA D'AFRICA 2021/ Senegal all'ultimo su rigore! Diretta golscore I pareggi sono ...La presentazione del match QUI- La nazionale marocchina potrebbe scendere in campo con il modulo 3 - 5 - 2, con El Karouani, Chakla e Aguerd in posizione arretrata. A centrocampo troviamo ...La partita Marocco - Ghana del Lunedì 10 gennaio 2022 in diretta: formazioni con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per l’African Nations Cup ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.36 3-4-3 iper-offensivo per Halilhodzic che lascia in panchina Amrabat e schiera il portiere del Siviglia Bono, Masina, Mmaee e Aguerd a formare la retrogu ...