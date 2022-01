LIVE Marocco-Ghana 0-0, Coppa d’Africa 2022 in DIRETTA: equilibrio e poche occasioni, ritmi spezzettati (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 31? Jordan Ayew si appoggia a Saiss e guadagna una punizione da posizione invitante. 30? Boufal mette giù Paintsil: può ripartire il Ghana con un calcio di punizione. 28? Colpo alla caviglia subito da Louza, ma l’arbitro fa cenno di proseguire e non valuta l’intervento come falloso. 27? Saiss per la corsa di Masina: buona diagonale di Amartey che poi si prende anche il fallo. 25? Punizione di Amallah lunghissima per tutti: rimessa dal fondo. 24? ritmi estremamente spezzettati: tantissimi scontri di gioco, punizioni e partita che non scorre. 22? Ammonizione anche per l’ex Bologna Masina: brutto intervento a fermare la corsa in contropiede di Paintsil. 21? Chiaro adesso il canovaccio della partita: il Marocco prova ad impostare i ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA31? Jordan Ayew si appoggia a Saiss e guadagna una punizione da posizione invitante. 30? Boufal mette giù Paintsil: può ripartire ilcon un calcio di punizione. 28? Colpo alla caviglia subito da Louza, ma l’arbitro fa cenno di proseguire e non valuta l’intervento come falloso. 27? Saiss per la corsa di Masina: buona diagonale di Amartey che poi si prende anche il fallo. 25? Punizione di Amallah lunghissima per tutti: rimessa dal fondo. 24?estremamente: tantissimi scontri di gioco, punizioni e partita che non scorre. 22? Ammonizione anche per l’ex Bologna Masina: brutto intervento a fermare la corsa in contropiede di Paintsil. 21? Chiaro adesso il canovaccio della partita: ilprova ad impostare i ...

