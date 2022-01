LIVE – Fognini-Kyrgios, primo turno Atp Sydney 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il LIVE, la DIRETTA testuale e il RISULTATO del confronto tra Fabio Fognini e Nick Kyrgios, valevole per il primo turno dell’Atp 250 di Sydney 2022. Scontro potenzialmente spettacolare, che promette grandi emozioni e colpi di assoluto valore; l’azzurro si presenta sul cemento outdoor australiano dopo l’Atp Cup, mentre l’australiano torna in campo dopo una stagione 2021 decisamente incolore. La continuità al servizio di Kyrgios sarà decisiva per i risvolti della disputa, una potenziale chiave; il talento totale di Fognini, invece, se non espresso a intermittenza, potrà determinare in tutto e per tutto i contorni della sfida. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 09.00 ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il, latestuale e ildel confronto tra Fabioe Nick, valevole per ildell’Atp 250 di. Scontro potenzialmente spettacolare, che promette grandi emozioni e colpi di assoluto valore; l’azzurro si presenta sul cemento outdoor australiano dopo l’Atp Cup, mentre l’australiano torna in campo dopo una stagione 2021 decisamente incolore. La continuità al servizio disarà decisiva per i risvolti della disputa, una potenziale chiave; il talento totale di, invece, se non espresso a intermittenza, potrà determinare in tutto e per tutto i contorni della sfida. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, non prima delle ore 09.00 ...

Advertising

livetennisit : ATP 250 e WTA 500 Sydney: LIVE i risultati con il dettaglio del Day 1. In campo tre azzurri. C’è anche Fognini vs K… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #Tennis #ATPCup Cambio a sorpresa nell'#Italia in vista del decisivo #doppio con l'#Australia: cont… -