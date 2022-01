LIVE Fognini-Altmaier, ATP Sydney 2022 in DIRETTA: Kyrgios dà forfait, l’azzurro sfiderà il tedesco alle 9.00 (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 07.50 L’australiano Nick Kyrgios dà forfait a tabellone compilato, l’azzurro sfiderà il tedesco Daniel Altmaier nel match che inizierà alle ore 09.00 italiane. Il tabellone di Sydney – Il precedente di Miami 2018 Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match d’esordio di Fabio Fognini al torneo ATP 250 di Sydney. Non è uno scontro qualsiasi, quello odierno: dall’altra parte della rete c’è Nick Kyrgios, il che ha attirato all’istante le attenzioni internazionali. Non c’è solo una ragione caratteriale dei due a trovarsi in primo piano per questo confronto: ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA07.50 L’australiano Nickdàa tabellone compilato,ilDanielnel match che inizieràore 09.00 italiane. Il tabellone di– Il precedente di Miami 2018 Buona mattina a tutti i lettori di OA Sport, e benvenuti alladel match d’esordio di Fabioal torneo ATP 250 di. Non è uno scontro qualsiasi, quello odierno: dall’altra parte della rete c’è Nick, il che ha attirato all’istante le attenzioni internazionali. Non c’è solo una ragione caratteriale dei due a trovarsi in primo piano per questo confronto: ...

