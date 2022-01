LIVE Fognini-Altmaier 0-0 | ATP Sydney 2022 in DIRETTA | si comincia | la positività al Covid-19 di Kyrgios manda il tedesco in tabellone

Leggi su oasport

(Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA09:08 I due stanno provando i servizi, tra poco si. 09:05 Già in campo i due giocatori, prossimi a effettuare il riscaldamento. Risente ovviamente del forfait dila partecipazione di pubblico, non più così elevata. 09:02 Giudice di sedia del confronto è la francese Aurelie Tourte, una delle personalità più apprezzate del circuito ATP. 08:59 Anche l’americano Jenson Brooksby è risultato positivo al-19, insieme al suo allenatore: per lui non ci saranno gli Australian Open. 08:56 Si è scoperta intanto la ragione, a questo punto sacrosanta, del ritiro di: ha contratto il-19. A questo punto anche la partecipazione agli Australian Open è in dubbio. 08:53 Siamo a pochi minuti dall’inizio di questo ...