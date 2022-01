LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Sunderland ed Ekström vittoriosi tra le moto e le auto (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.51 auto – Mattias Ekström (Audi) taglia il traguardo con il miglior crono! Lo svedese si colloca al comando davanti a Stéphane Peterhansel ed a Sébastien Loeb. Si prospetta una storica doppietta Audi alla Dakar 2022. Si riduce nel frattempo il margine di Nasser Al-Attiyah (Toyota) che detta ancora il passo nella graduatoria assoluta con 37 minuti su Loeb. 11.35 auto – Mattias Ekström (Audi) all’attacco! Lo svedese prende il comando al penultimo intertempo con 58 secondi di scarto sul teammate Stéphane Peterhansel. Il due volte campione del DTM toglie al veterano francese il primato provvisorio, mentre Loeb scivola a due minuti dalle auto tedesche che sono ad un passo da una storica ... Leggi su oasport (Di lunedì 10 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGGIORNARE LA11.51– Mattias(Audi) taglia il traguardo con il miglior crono! Lo svedese si colloca al comando davanti a Stéphane Peterhansel ed a Sébastien Loeb. Si prospetta una storica doppietta Audi alla. Si riduce nel frattempo il margine di Nasser Al-Attiyah (Toyota) che detta ancora il passo nella graduatoria assoluta con 37 minuti su Loeb. 11.35– Mattias(Audi) all’attacco! Lo svedese prende il comando al penultimo intertempo con 58 secondi di scarto sul teammate Stéphane Peterhansel. Il due volte campione del DTM toglie al veterano francese il primato provvisorio, mentre Loeb scivola a due minuti dalletedesche che sono ad un passo da una storica ...

Advertising

dakar : Stage 7 - ?? Quads ?? Marcelo Medeiros ?? Alexandre Giroud ?? Pablo Copetti All provisional results ??… - dakar : Stage 5 ?? ?? Danilo Petrucci ?? Ross Branch ?? Jose Ignacio Cornejo All the results ?? - infoitsport : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo, tra le auto comanda… - Luca_Zunino : LIVE Dakar 2022, tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in diretta: tra le auto comanda Sébastien Loeb.… - zazoomblog : LIVE Dakar 2022 tappa di oggi Al Dawadimi-Wadi Ad Dawasir in DIRETTA: Danilo Petrucci decimo tra le auto guida Stép… -