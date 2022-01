Lite in tv sugli anticorpi monoclonali: l’eurodeputata Ceccardi si scaglia contro Galli – Il video (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duro scontro tra Massimo Galli, direttore del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano e Susanna Ceccardi, europarlamentare leghista. Il dibattito è andato in scena durante la trasmissione televisiva Agorà, in onda su Rai 3. Al centro della trasmissione c’erano gli anticorpi monoclonali, che lo stesso infettivologo ha utilizzato come cura dopo la sua positività al Covid-19. L’europarlamentare, dopo aver sostenuto di essere contraria alla vaccinazione per i bambini, ha affermato che una possibile alternativa per i più piccoli potrebbe essere dettata proprio dagli anticorpi monoclonali, ribadendo che in realtà il vero problema è che questo tipo di cura non è disponibile per tutti. Dopo questa affermazione l’infettivologo Galli ha ... Leggi su open.online (Di lunedì 10 gennaio 2022) Duro stra Massimo, direttore del reparto di malattie infettive all’ospedale Sacco di Milano e Susanna, europarlamentare leghista. Il dibattito è andato in scena durante la trasmissione televisiva Agorà, in onda su Rai 3. Al centro della trasmissione c’erano gli, che lo stesso infettivologo ha utilizzato come cura dopo la sua positività al Covid-19. L’europarlamentare, dopo aver sostenuto di essere contraria alla vaccinazione per i bambini, ha affermato che una possibile alternativa per i più piccoli potrebbe essere dettata proprio dagli, ribadendo che in realtà il vero problema è che questo tipo di cura non è disponibile per tutti. Dopo questa affermazione l’infettivologoha ...

Advertising

GiornaleVicenza : Il Tar “sanziona” gli autovelox di via Aldo Moro a #Vicenza. - pborghilivorno : #controcorrente lite anche sulle #multe per chi non si vaccina (100 €. d'ufficio della agenzia entrate). Silenzio s… -

Ultime Notizie dalla rete : Lite sugli Netatmo lancia lo Smart Security Sensor, il suo primo sensore compatibile con Matter ...e leggera? Xiaomi Mi 11 Lite , compralo al miglior prezzo da Amazon a 294 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate CES 2022 Sicurezza Articolo Amazon conferma, sugli ...

Giochi Nintendo Switch: le migliori offerte su Amazon ...99 ) Monitor gaming Samsung Odyssey G7 - 599 ( 839 ) Smartphone Oppo Find X3 Lite - 329,99 ( 499,99 ... Vanguard - Xbox One - 69,99 ( 77,99 ) Altre offerte Amazon Le offerte Kindle di gennaio sugli ...

Lite sugli autovelox “bocciati” dal Tar. «Non omologabili» Il Giornale di Vicenza Scopre la nipotina appartata con un 17enne, lite finisce in sparatoria: 2 feriti Una lite fra famiglie è finita in una spaventosa sparatoria nella quale sono stati feriti padre e figlio. Ieri mattina in una azienda agricola in via Piersanti Mattarella nella periferia di Belmonte M ...

Lite nella notte tra ragazzi, ventenne accoltellato alla pancia nel Cuneese Una lite tra giovani è finita con un ventenne accoltellato alla pancia da un coetaneo: entrambi abitano nel piccolo Comune alpino di Prazzo (Cuneo), 170 abitanti, in valle Maira. L'aggressione è avven ...

...e leggera? Xiaomi Mi 11, compralo al miglior prezzo da Amazon a 294 euro . 4 condivisioni Condividi Tweet Antonio Monaco Notizie Relazionate CES 2022 Sicurezza Articolo Amazon conferma,......99 ) Monitor gaming Samsung Odyssey G7 - 599 ( 839 ) Smartphone Oppo Find X3- 329,99 ( 499,99 ... Vanguard - Xbox One - 69,99 ( 77,99 ) Altre offerte Amazon Le offerte Kindle di gennaio...Una lite fra famiglie è finita in una spaventosa sparatoria nella quale sono stati feriti padre e figlio. Ieri mattina in una azienda agricola in via Piersanti Mattarella nella periferia di Belmonte M ...Una lite tra giovani è finita con un ventenne accoltellato alla pancia da un coetaneo: entrambi abitano nel piccolo Comune alpino di Prazzo (Cuneo), 170 abitanti, in valle Maira. L'aggressione è avven ...