Liga, Espanyol-Elche 1-2: colpo degli ospiti, in panchina l’ex Palermo Pastore (Di martedì 11 gennaio 2022) L'Elche vince ancora, battuto l'Espanyol in trasferta per 2-1 grazie a una doppietta di Peter Milla. Solo panchina per l'ex centrocampista del Palermo, Javier Pastore Leggi su mediagol (Di martedì 11 gennaio 2022) L'vince ancora, battuto l'in trasferta per 2-1 grazie a una doppietta di Peter Milla. Soloper l'ex centrocampista del, Javier

Advertising

sportface2016 : #Liga, l'#Elche batte l'#Espanyol ed esce dalla zona retrocessione - sportli26181512 : Liga, l'#Elche batte l'#Espanyol ed esce dalla zona retrocessione: Con Pastore in panchina Mojica e compagni vincon… - sportli26181512 : Liga: nel posticipo, l'Elche vince sul campo dell'Espanyol: E' terminato con la vittoria esterna dell'Elce per 2-1… - betpusher : La Liga, lunedì 10 gennaio 2022, 21:00 Espanyol v Elche: Espanyol -1.0 AH @ 2,55 pinnacle -0.50u- nobet 2,45… - ilveggente_it : ?? #LIGA #Espanyol Vs #Elche è una gara valida per la ventesima giornata della Liga spagnola che si giocherà stasera… -