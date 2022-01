Liga 2021 2022 | Elche batte Espanyol ed esce dalla zona retrocessione

(Di martedì 11 gennaio 2022) L’trova un’importantissima vittoria nella sfida sul campo dell’, valida per la 20esima giornata della. Succede tutto nel primo tempo, con gli ospiti che trovano il doppio vantaggio già nel primo quarto d’ora grazie alla doppietta di Pere Milla, prima con un tocco a porta vuota su assist di Mojica e poi di testa, sempre su suggerimento del terzino colombiano: in occasione della seconda rete c’è anche la complicità del portiere avversario Garcia, che sbaglia completamente i tempi dell’uscita. Nel finale di frazione, de Tomas accorcia su rigore. Il gol non basta, termina 1-2. L’sale così a 19 punti, che valgono la sedicesima posizione, mentre i catalani rimangono undicesimi a 26 punti. SportFace.

