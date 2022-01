“Li farei giocare titolari”, il Napoli lancia due giovani in Coppa Italia? (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto il dirigente Salvatore Bagni. L’ex calciatore del Napoli ha detto la sua su alcuni calciatori dell’attuale rosa azzurra: “Elmas? A volte ha voglia di fare qualcosa che non si dovrebbe fare, non fa mai la giocata semplice. Dovrebbe capire che la squadra che gioca con lui attua un gioco diverso al momento. Si sente la mancanza di Fabian Ruiz e Anguissa? Noi abbiamo mancanze nella costruzione di gioco e nella qualità, stiamo creando meno. Però per come stanno in campo adesso e per come dominano la partita stanno facendo bene. Anche con dei Primavera la squadra terrebbe in mano la partita. La forza di questa squadra è proprio reggere con tutti questi assenti. Alessandro Zanoli Bagni ha anche analizzato la prossima gara che attende il Napoli, cioè il ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 10 gennaio 2022) A Radio Marte nel corso della trasmissione Si gonfia la rete di Raffaele Auriemma è intervenuto il dirigente Salvatore Bagni. L’ex calciatore delha detto la sua su alcuni calciatori dell’attuale rosa azzurra: “Elmas? A volte ha voglia di fare qualcosa che non si dovrebbe fare, non fa mai la giocata semplice. Dovrebbe capire che la squadra che gioca con lui attua un gioco diverso al momento. Si sente la mancanza di Fabian Ruiz e Anguissa? Noi abbiamo mancanze nella costruzione di gioco e nella qualità, stiamo creando meno. Però per come stanno in campo adesso e per come dominano la partita stanno facendo bene. Anche con dei Primavera la squadra terrebbe in mano la partita. La forza di questa squadra è proprio reggere con tutti questi assenti. Alessandro Zanoli Bagni ha anche analizzato la prossima gara che attende il, cioè il ...

