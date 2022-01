“Le malattie non esistono”, di Roberto Verzaro: il diario-saggio di un medico che ha conquistato i lettori con la sua umanità (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'esordio letterario del noto chirurgo scala la classifica Bestseller di Amazon, nella sezione Professione Medica “Ogni malattia esiste solo perché si appalesa in un particolare malato. Impossibile vedere una malattia separata dal paziente. Impossibile vedere la malattia se non si vede il malato”. Questo è il principio da cui prende forma Le malattie non esistono, il fortunato esordio letterario di Roberto Verzaro. Già al primo posto della classifica Bestseller di Amazon, nella sezione Professione Medica, il libro edito da Lastaria scava con sensibilità e intelligenza nei meandri del rapporto medico-paziente, restituendo al lettore un'opera che - anche grazie alla sua forma diaristica - risulta estremamente godibile. Pagine in cui Roberto Verzaro ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'esordio letterario del noto chirurgo scala la classifica Bestseller di Amazon, nella sezione Professione Medica “Ogni malattia esiste solo perché si appalesa in un particolare malato. Impossibile vedere una malattia separata dal paziente. Impossibile vedere la malattia se non si vede il malato”. Questo è il principio da cui prende forma Lenon, il fortunato esordio letterario di. Già al primo posto della classifica Bestseller di Amazon, nella sezione Professione Medica, il libro edito da Lastaria scava con sensibilità e intelligenza nei meandri del rapporto-paziente, restituendo al lettore un'opera che - anche grazie alla sua forma diaristica - risulta estremamente godibile. Pagine in cui...

Advertising

Unomattina : 'L'enorme incremento, con un milione e 600 mila casi negli ultimi 15 giorni, potrebbe portare nelle prossime due se… - AurelianoStingi : Perche il #SARSCoV2 (ORA) non ha nulla a che fare con il #raffreddore (cold d'ora in poi) Un lungo 3d dove non mett… - marattin : 3 mesi fa scrissi questo articolo per ?@Linkiesta?, forse ancor più attuale oggi dopo “malattie” e varie. Facciamo… - lifestyleblogit : “Le malattie non esistono”, di Roberto Verzaro: il diario-saggio di un medico che ha conquistato i lettori con la s… - gloriosacombat : RT @seguitemi2021: La truffa continua: RICOVERATI IN OSPEDALE,VACCINATI CON DUE DOSI SONO CONSIDERATI NON VACCINATI! ??Il dott. Carlo Torti,… -