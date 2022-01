Lavoro, Istat: a novembre tasso disoccupazione in calo al 9,2%, +494mila occupati su anno (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gli occupati a novembre 2021 tornano sopra quota 23 milioni, per la prima volta dall’inizio della pandemia. In calo gli inattivi Leggi su ilsole24ore (Di lunedì 10 gennaio 2022) Gli2021 tornano sopra quota 23 milioni, per la prima volta dall’inizio della pandemia. Ingli inattivi

Advertising

fattoquotidiano : Lavoro, Istat: “A novembre +64mila occupati”. -21mila lavoratori stabili, aumentano solo i precari. Recupero per gl… - AMarco1987 : Crescono i posti di lavoro, ma sono soprattutto autonomi e over 50 - Antonio_Tatti_ : RT @Corriere: Istat, il gran balzo degli occupati: per la prima volta dalla pandemia superano i 23 milioni - Corriere : Istat, il gran balzo degli occupati: per la prima volta dalla pandemia superano i 23 milioni - RaiNews : Istat e lavoro, per la prima volta da inizio pandemia una buona notizia -