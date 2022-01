Lavoro | Istat | a novembre disoccupazione scende al 9 | 2%**

Advertising

fisco24_info : Lavoro, Istat: a novembre tasso disoccupazione in calo al 9,2%: Nel mese di riferimento la crescita dell'occupazion… - Ale59174156 : @Taniagrill @Maritom52 @ItaliaViva Italia viscida lo diceva da tempo. ???? dati istat dicono ben altro ma lo scemo di… - ll4_t3 : @cheska_g_0 @hypsibiu5 ISTAT che spiega che con l’attuale tasso di natalità 1,2, la popolazione italiana scenderà a… - Mario_C_1 : @a7bg8MnOpW @LaVeritaWeb ah giusto, hanno chiesto se lor signori abbiano ritirato i diplomi e/o è stato effettuato… - gianlucaliut : 1??5??2??2?? Il numero verde per le vittime di ?? violenza o ?? stalking. Le violenze segnalate al 1522 sono domestic… -

Ultime Notizie dalla rete : **Lavoro Istat

...che desiderano scegliere liberamente di allevare ed educare i propri figli rinunciando al. ... un allarme più volte sottolineato anche dall'. Dunque ben venga una tassazione che tiene conto ...... secondo l') . Questo indica che il calo dei livelli di preparazione non è frutto della Dad ... Tre temi importanti si incrociano con la scuola: trasporti,dei genitori, rilancio economico. ...Finalmente sono usciti tutti i dati statistici riguardo il 2021. Secondo l'ISTAT, lavoro e consumi sono in aumento, mentre la natalità continua a scendere.I dati pubblicati dall'Istat confermano che il lavoro fatto dal governo Draghi in continuità con il governo Conte 2 si sta dimostrando efficace e sopratutto strategico per tutto il sistema Paese. Cres ...