Lavoro, Istat: "A novembre +64mila occupati". -21mila lavoratori stabili, aumentano solo i precari. Recupero per gli autonomi

A novembre gli occupati tornano a superare quota 23 milioni, per la prima volta dallo scoppio della pandemia. Ma i dati Istat sul mercato del Lavoro mostrano che l'aumento di 64mila unità registrato nel mese dipende interamente dalla ripresa del Lavoro autonomo, in costante calo dal lockdown. I lavoratori dipendenti al contrario calano di 2mila unità, per effetto di un crollo di 21mila tra quelli a tempo indeterminato non compensato dai 19mila assunti a termine. Il tasso di occupazione è al 58,9%, in aumento di 0,2 punti su ottobre, ma questo dipende dal calo del numero di inattivi tra i 15 e i 64 anni (-46mila rispetto a ottobre). Rispetto ai livelli pre-Covid (febbraio 2020), il numero di occupati è ancora inferiore di 115mila unità.

