Laura Freddi sarà un’opinionista del GF VIP 6? Novità delle ultime ore. (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laura Freddi potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 6. I rumors messo in circolazione nelle ultime ore arriva dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. In queste ore la produzione sta vagliando la possibilità di investire su Laura Freddi aggiungendola come terza opinionista per questa seconda metà del programma. Il riscontro di pubblico è stato molto positivo e sono arrivati tantissimi messaggi che la vorrebbero accanto ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Che cosa decideranno? Le prossime ore saranno cruciali perché se il cambiamento va effettuato, bisogna farlo in tempi stretti. Il comportamento della showgirl durante le due puntate è stato esemplare: attenta, sempre precisa nei suoi interventi, empatica ma non sdolcinata. Ha saputo giudicare in maniera lucida le dinamiche avvenute nella casa ... Leggi su tutto.tv (Di lunedì 10 gennaio 2022)potrebbe tornare al Grande Fratello Vip 6. I rumors messo in circolazione nelleore arriva dal direttore di Novella 2000 Roberto Alessi. In queste ore la produzione sta vagliando la possibilità di investire suaggiungendola come terza opinionista per questa seconda metà del programma. Il riscontro di pubblico è stato molto positivo e sono arrivati tantissimi messaggi che la vorrebbero accanto ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli. Che cosa decideranno? Le prossime ore saranno cruciali perché se il cambiamento va effettuato, bisogna farlo in tempi stretti. Il comportamento della showgirl durante le due puntate è stato esemplare: attenta, sempre precisa nei suoi interventi, empatica ma non sdolcinata. Ha saputo giudicare in maniera lucida le dinamiche avvenute nella casa ...

Advertising

GrandeFratello : Per questa sera Laura Freddi siederà al fianco di Alfonso ed Adriana Volpe nel ruolo di opinionista d’eccezione. In… - tuttopuntotv : Laura Freddi sarà un’opinionista del GF VIP 6? Novità delle ultime ore. #GFVip6 #GFVip #laurafreddi #soniabruganelli - Debina87 : RT @secrethidinspot: stasera tornerà la brugacessa a me marcherà tanto laura freddi - Tiziana767 : @AdrianaVolpeTV @star46843 @SBruganelli A me non é mancata, anzi. Laura Freddi tutta la vita. - StraNotizie : Alfonso Signorini conferma Laura Freddi come opinionista fissa del GF Vip? -