L'Asl Napoli 3 sospende la vaccinazione ai bimbi, il sindaco di Marigliano: "Assurdo, sono senza parole" (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto"Dal distretto 48 delL'Asl Na 3 Sud mi è stata appena comunicata la sospensione immediata ed in via temporanea delle vaccinazioni pediatriche anti – COVID effettuate negli ambulatori di Marigliano e Somma Vesuviana. sono senza parole". È quanto afferma il sindaco di Marigliano (Napoli), Peppe Jossa, annunciando una lettera al presidente della giunta regionale Vincenzo De Luca "per denunciare la situazione e per chiedere che si riprendano immediatamente le vaccinazioni pediatriche". "Nel pieno della quarta ondata – aggiunge Jossa – con il livello dei contagi che tocca vette allarmanti e soprattutto con l'alto numero di positivi registrato tra la popolazione scolastica, l'arma più efficace che abbiamo per combattere il ...

