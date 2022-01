L’anno nuovo porterà una trasformazione nella sanità italiana? (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prendo spunto da un attacco vile, ingiustificato ed inutile, quello alla dott.ssa Antonella Viola, per cominciare il nuovo anno con alcune mie considerazioni. I cittadini sono stanchi e, tra essi, i delinquenti fanno cose sconsiderate che possono fare del male a qualcuno ma non possono risolvere i problemi di tutti. Sono da condannare senza se e senza ma. Detto questo quello che è successo al popolo italiana negli ultimi due anni è allucinante e difficile da ricordare nella sua interezza. Governi cambiati, stato militare (ma quel signore in tuta mimetica non possono dirgli di mettere un maglione normale come faceva Marchionne? O serve a spaventare persone ormai distrutte nel fisico e nella psiche?) e nuove regole che spesso sono in contrasto con le precedenti. In questi giorni di festa mi sono ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 10 gennaio 2022) Prendo spunto da un attacco vile, ingiustificato ed inutile, quello alla dott.ssa AntoViola, per cominciare ilanno con alcune mie considerazioni. I cittadini sono stanchi e, tra essi, i delinquenti fanno cose sconsiderate che possono fare del male a qualcuno ma non possono risolvere i problemi di tutti. Sono da condannare senza se e senza ma. Detto questo quello che è successo al popolonegli ultimi due anni è allucinante e difficile da ricordaresua interezza. Governi cambiati, stato militare (ma quel signore in tuta mimetica non possono dirgli di mettere un maglione normale come faceva Marchionne? O serve a spaventare persone ormai distrutte nel fisico epsiche?) e nuove regole che spesso sono in contrasto con le precedenti. In questi giorni di festa mi sono ...

