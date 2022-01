L’allarme dei presidi: “200mila classi in dad entro 7 giorni”. Lo Stato ricorre contro le scuole chiuse in Campania (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cartabellotta e Galli: si dovevano rinviare le lezioni in presenza di 15 giorni. Ciciliano del Cts: tra due settimane la situazione sarà peggiore Leggi su lastampa (Di lunedì 10 gennaio 2022) Cartabellotta e Galli: si dovevano rinviare le lezioni in presenza di 15. Ciciliano del Cts: tra due settimane la situazione sarà peggiore

Advertising

repubblica : Allarme Omicron, l'appello dei presidi al governo: 'Dad fino al 31 gennaio. Non riusciamo a garantire la sicurezza' - rtl1025 : ?? 'La situazione è critica, abbiamo bisogno di aiuto ora. #Roma decida per una misura drastica'. E' l'allarme del p… - GiovaQuez : L'allarme dei medici #Covid_19 - itszaynieboo : C'è l'allarme dei vicini che suona a ripetizione da almeno un'ora e passa, il che è alquanto snervante sia per me c… - A_Di_Marino : Il rientro a scuola tra le polemiche, l’allarme dei presidi: 200mila classi in dad entro 7 giorni -

Ultime Notizie dalla rete : L’allarme dei L’allarme dei petrolieri: «Nelle raffinerie 20 mila posti a rischio» Corriere della Sera