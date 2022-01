Advertising

IOdonna : Lady D, Brigitte Bardot e Grace Kelly: classe in vetta - msdaisyspotless : @DHeuwer Marlene Dietrich, Marylin Monroe, Evita Peron, Brigitte Bardot, Claudia Schiffer, Lady Gaga, Grace Kelly, Pamela Anderson. -

Ultime Notizie dalla rete : Lady Brigitte

...francese Emmanuel Macron e sua moglienell'aprile 2018. Il cappello bianco (pezzo forte della vendita) è stato creato per lei dal suo stilista personale Hervé Pierre e l'ex firstlo ......francese Emmanuel Macron e sua moglienell'aprile 2018. Il cappello bianco (pezzo forte della vendita) è stato creato per lei dal suo stilista personale Hervé Pierre e l'ex firstlo ...She wore the lid during the Trump administration’s first State Visit, by French President Emmanuel Macron and his wife Brigitte, writes Rosie DiManno.On Tuesday, former first lady Melania Trump announced that she was auctioning off a hat she wore when she met with French President Emmanuel Macron and his wife, Brigitte Macron, during a 2018 state ...