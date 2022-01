La versione di Fiorella ospiti e anticipazioni 10 gennaio 2022 (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stasera in tv lunedì 10 gennaio 2022 torna in onda su Rai 3 La versione di Fiorella Mannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguito anticipazioni e ospiti del nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV Un cantautore e un attore – Samuele Bersani e Stefano Fresi – sono i protagonisti della seconda puntata del 2022 de La versione di Fiorella, in onda lunedì 10 gennaio alle 23.15 su Rai3. A condurre, come sempre, Fiorella Mannoia, che avrà anche il cantautore pugliese Buva come ospite del momento dedicato alla canzone sospesa. La versione di Fiorella prende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo, storico programma di Rai 1 andato in onda tra metà anni ’70 ... Leggi su cubemagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Stasera in tv lunedì 10torna in onda su Rai 3 LadiMannoia con una nuova puntata dello show. Ecco di seguitodel nuovo appuntamento. SCOPRI COSA C’È IN TV Un cantautore e un attore – Samuele Bersani e Stefano Fresi – sono i protagonisti della seconda puntata delde Ladi, in onda lunedì 10alle 23.15 su Rai3. A condurre, come sempre,Mannoia, che avrà anche il cantautore pugliese Buva come ospite del momento dedicato alla canzone sospesa. Ladiprende spunto dall’Almanacco del Giorno dopo, storico programma di Rai 1 andato in onda tra metà anni ’70 ...

La versione di Fiorella - RAI Ufficio Stampa RAI - Radiotelevisione Italiana La versione di Fiorella Un cantautore e un attore - Samuele Bersani e Stefano Fresi - sono i protagonisti della seconda puntata del 2022 de “La versione di Fiorella", in onda lunedì 10 gennaio alle 23.15 su Rai3. A condurre, ...

La Versione di Fiorella gli ospiti di stasera lunedì 10 gennaio La Versione di Fiorella gli ospiti della settimana del programma di Rai 3 di Fiorella Mannoia stasera lunedì 10 gennaio ...

