La vaccinazione permette di adottare misure diverse rispetto al passato, dice Draghi (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il 2022 è un anno da affrontare con fiducia». Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi in conferenza stampa, dove è intervenuto per chiarire alcuni punti che hanno creato confusione e anche proteste, come l’obbligo vaccinale e il rientro a scuola dopo le festività natalizie. Le nuove misure adottate, comprese quelle che influiscono sulla scuola, ha spiegato il premier, servono per minimizzare gli effetti economici e sociali sulla popolazione: «Vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti soprattutto su ragazzi e ragazze, che hanno risentito più di altri delle chiusure dovute alla pandemia dal punto di vista psicologico e della formazione». E il motivo per cui possiamo adottare un approccio diverso rispetto al passato, ha spiegato Draghi, è la ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 10 gennaio 2022) «Il 2022 è un anno da affrontare con fiducia». Lo ha detto il presidente del Consiglio Marioin conferenza stampa, dove è intervenuto per chiarire alcuni punti che hanno creato confusione e anche proteste, come l’obbligo vaccinale e il rientro a scuola dopo le festività natalizie. Le nuoveadottate, comprese quelle che influiscono sulla scuola, ha spiegato il premier, servono per minimizzare gli effetti economici e sociali sulla popolazione: «Vogliamo essere molto cauti ma anche cercare di minimizzare gli effetti soprattutto su ragazzi e ragazze, che hanno risentito più di altri delle chiusure dovute alla pandemia dal punto di vista psicologico e della formazione». E il motivo per cui possiamoun approccio diversoal, ha spiegato, è la ...

