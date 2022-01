La Ue aiuta le Pmi a proteggere le loro creazioni | Fondo Ue da 47 mln a tutela della proprietà intellettuale

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 10 gennaio 2022) La Commissione europea e l’Ufficio dell’Ue per la(Euipo) hanno lanciato un nuovoeuropeo da 47 milioni, che offre voucher per le Pmi con sede nell’Ue perrle adiritti di proprieta’. Si tratta del secondomesso in campo dall’Ue per supportare le piccole e media imprese nella ripresa dalla pandemia e in direzionetransizione ecologica. “Se le piccole e medie imprese vogliono crescere e guidare le nuove tecnologie allora necessitanoprotezione delleinvenzioni o, cosi’ come accade per le multinazionali. Nuove idee ed esperienza sono il principale valore aggiunto che abbiamo in Europa”, ha ...