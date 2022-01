La tragedia della Concordia diventa serie Tv. Dalla parte dei buoni (Di lunedì 10 gennaio 2022) I nove eroi della Concordia: in tv la loro impresa inedita Corriere della sera, pagina 33, di Emilia Costantini. «Siamo finalmente saliti in cima alla nave, non ma non è facile starci. La nave dà grossi scossoni e restare in piedi sulla murata liscia come una lastra di ghiaccio è complicato. Il rumore del ferro che striscia contro la roccia è un gemito che dice tutto. La nave sta andando a fondo. Non so che fine faremo». È la notte del 13 gennaio 2012 quando, per una manovra azzardata, la Costa Concordia urta uno scoglio nelle acque dell’arcipelago toscano nei pressi dell’isola del Giglio: nel bestione di 114.000 tonnellate si apre una falla di 70 metri sul lato sinistro della carena. Otto vigili del fuoco, col loro comandante, portano in salvo 39 naufraghi. E su 4.229 persone, tra passeggeri e membri ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 10 gennaio 2022) I nove eroi: in tv la loro impresa inedita Corrieresera, pagina 33, di Emilia Costantini. «Siamo finalmente saliti in cima alla nave, non ma non è facile starci. La nave dà grossi scossoni e restare in piedi sulla murata liscia come una lastra di ghiaccio è complicato. Il rumore del ferro che striscia contro la roccia è un gemito che dice tutto. La nave sta andando a fondo. Non so che fine faremo». È la notte del 13 gennaio 2012 quando, per una manovra azzardata, la Costaurta uno scoglio nelle acque dell’arcipelago toscano nei pressi dell’isola del Giglio: nel bestione di 114.000 tonnellate si apre una falla di 70 metri sul lato sinistrocarena. Otto vigili del fuoco, col loro comandante, portano in salvo 39 naufraghi. E su 4.229 persone, tra passeggeri e membri ...

