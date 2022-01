La scogliera frana sulle barche | 10 morti | il video del crollo

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono salite a 10 le vittime deldi un pezzo disu una barca turistica in un lago del Brasile. In giornata infatti sono stati trovati i corpi di due persone date per disperse. Ieri un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scogliera frana

Sono salite a 10 le vittime del crollo di un pezzo disu una barca turistica in un lago del Brasile. In giornata infatti sono stati trovati i corpi di due persone date per disperse. Ieri un grande frammento di roccia si è staccato da un ...Ma il dato più rilevante è la nuovadella lira turca: - 5,9%, dopo essere arrivata a perdere ...che è diventata efficace la delibera di trasferimento della sede legale in Svizzera de La,...Una scogliera è crollata in Brasile. Tutto è avvenuto nel lago Furnas, nello stato di Minas Gerais. Il crollo ha coinvolto tre barche di turisti causando sette morti e tre dispersi. Altre 32 persone s ...Ieri un grande frammento di roccia si è staccato da un promontorio ed è precipitato causando la morte di 10 persone nello stato brasiliano di Minas Gerais orientale, mentre altri turisti in preda al p ...