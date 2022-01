La Salernitana pensa all’ex Juve: offerto Bonazzoli in cambio! (Di lunedì 10 gennaio 2022) È un mese decisivo per il prosieguo della stagione del Cagliari. Il club sardo, rilegato nei bassifondi della classifica, necessita di nuova linfa per raggiungere la salvezza. Il nome nuovo accostato agli isolani, stando all’indiscrezione di Gianluca Di Marzio, sarebbe quello di Federico Bonazzoli. Il giocatore bresciano rappresenterebbe un profilo ideale per lo scacchiere offensivo di Walter Mazzarri, già orfano di Keita Balde (Coppa d’Africa). La Salernitana sembrerebbe interessata a trattare specialmente se, sul tavolo, i rossublu dovessero inserire una contropartita. È, già da tempo, oggetto del desiderio della società di Iervolino, Martin Caceres, ex difensore di Barcellona e Juventus, attualmente ai ferri corti col Cagliari. Caceres, Bonazzoli, scambio (Photo by Enrico Locci/Getty Images)La parola passa ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 10 gennaio 2022) È un mese decisivo per il prosieguo della stagione del Cagliari. Il club sardo, rilegato nei bassifondi della classifica, necessita di nuova linfa per raggiungere la salvezza. Il nome nuovo accostato agli isolani, stando all’indiscrezione di Gianluca Di Marzio, sarebbe quello di Federico. Il giocatore bresciano rappresenterebbe un profilo ideale per lo scacchiere offensivo di Walter Mazzarri, già orfano di Keita Balde (Coppa d’Africa). Lasembrerebbe interessata a trattare specialmente se, sul tavolo, i rossublu dovessero inserire una contropartita. È, già da tempo, oggetto del desiderio della società di Iervolino, Martin Caceres, ex difensore di Barcellona entus, attualmente ai ferri corti col Cagliari. Caceres,, scambio (Photo by Enrico Locci/Getty Images)La parola passa ...

Advertising

theflex96 : @lacustre81 @LucaBraidotti Però Marino ha detto ciò che pensa tutta l'Udinese. Chiaro, dopo le parole rivolte alla… - Mauro1908a : @annaperply Dai, pensa che c'è in contemporanea Verona - Salernitana - TUTTOJUVE_COM : Gazzetta - Caceres resta in Serie A? Ci pensa la Salernitana - angeloranieri99 : RT @LeBombeDiVlad: ?? #Ribery proposto al #Ceara: futuro in Brasile per il calciatore della #Salernitana? #LBDV #LeBombeDiVlad #Calciomerca… - LeBombeDiVlad : ?? #Ribery proposto al #Ceara: futuro in Brasile per il calciatore della #Salernitana? #LBDV #LeBombeDiVlad… -