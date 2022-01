La Russia agli Stati Uniti: "Non intendiamo attaccare l'Ucraina" (Di lunedì 10 gennaio 2022) La Russia ha detto chiaramente agli Stati Uniti che non ha 'alcuna intenzione di attaccare l'Ucraina'. Lo ha reso noto un negoziatore russo al termine dei colloqui di Ginevra, avvisando però che la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 10 gennaio 2022) Laha detto chiaramenteche non ha 'alcuna intenzione dil''. Lo ha reso noto un negoziatore russo al termine dei colloqui di Ginevra, avvisando però che la ...

Advertising

giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoInformazione #Ryabkov, viceministro degli Esteri della Federazione russa: 'La #Russia ha… - UfficialeY : RT @MediasetTgcom24: La Russia agli Stati Uniti: 'Non intendiamo attaccare l'Ucraina' #Ucraina - MediasetTgcom24 : La Russia agli Stati Uniti: 'Non intendiamo attaccare l'Ucraina' #Ucraina - soteros1 : @reportdifesa Che coppia!speriamo nel feeling predico che prossima cena al lume di candela,tutto questo è una farsa… - annalisaresci : RT @pablorojasit: i novax si paragonano agli ebrei deportati. I presidi ai soldati della campagna di russia. Ma non è che anche prima dell… -