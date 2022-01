La risposta di Gianni Sperti alle accuse di Paola Barale

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sono parole dure quelle cheha usato nei confronti dei suoi ex ma è soloa risentirsi pubblicamente dopo l’intervista dell’ex moglie. A Verissimopur tirando fuori grande sincerità non ha rivelato le bugie dei suoi ex compagni maha voluto ugualmente rispondere. Tra le sue storie di Instagram l’ex brino sembra infatti rispondere all’ex moglie mentre Raz Degan quel silenzio l’ha utilizzato. E’ la delusione ad avere fatto parlare la, perché leie Raz li ha amati davvero. Il primo l’ha sposato, con il secondo ha scelto di vivere una storia d’amore lunga 13 anni. Più sali in alto e più la caduta fa male, è una frase vecchia ma rende bene l’idea del dolore di ...

Advertising

Green__Candle : @La10delNapoli @gianni_lap è questo che sbagli. Viaggio per il mondo, ho tantissimi amici di qualsiasi colore di pe… - Gianni_Elia : @andsnz @the_highsparrow @chiccotesta Strano! Nessuna risposta alla domanda - andsnz : @Gianni_Elia @the_highsparrow @chiccotesta Certe domande non hanno mai risposta - Renato74882294 : @Daniela60305637 @EmanueleTasina1 @gianni_rassu @Quirinale @EnricoLetta @GiuseppeConteIT @pbersani @matteorenzi Noi… - Gianni_Gia_ : @MichelaMgl La risposta la sai ???????? -

Ultime Notizie dalla rete : risposta Gianni

e Raz? Come hanno preso le esternazioni della Barale? L'opinionista in forza a Uomini e ...ma tutto fa pensare che la scelta di postare le parole di Nureyev sia propria stata fatta in...Camisa, CEO di OCS, commenta: "Con questa operazione OCS chiude un anno straordinario che ...al credito per bisogni e pubblico che fino ad oggi non avrebbero potuto trovare una...Gianni Sperti questa volta sembra davvero parlare chiaro ... queste le parole dell’opinionista di Canale Cinque che seppur in modo molto vago sembra aver risposto alla sua ex moglie che lo ha accusato ...Tommaso Zorzi ha rilasciato una lunga intervista a Il Fatto Quotidiano; l’ex vincitore del GF Vip 5 ha parlato del suo debutto su Real Time per la prima stagione di Drag Race Italia e del suo ruolo di ...