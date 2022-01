La ressa all'uscita: Djokovic lascia in auto il Park Hotel (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campione serbo lascia l'albergo di Melbourne nel quale era confinato in attesa della decisione del giudice in merito alla revoca del suo visto per rimanere in Australia. Leggi su video.gazzetta (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il campione serbol'albergo di Melbourne nel quale era confinato in attesa della decisione del giudice in merito alla revoca del suo visto per rimanere in Australia.

Prof_PaoloC : ...sulla scuola in presenza. La mia famiglia è vaccinata compresi i ragazzi, booster compreso. In tutta onestà rite… - MinaInterista : La gente è liberissima di andarsi ad infettare nei centri commerciali al chiuso con la ressa per i saldi ma non può… - sudistadoc : @myrtamerlino @Ulisse0672 Hai fatto, tu e la tua emittente, diventare questo governo come il migliore di tutti i se… - mariobianchi18 : Il #2gennaio 1971 avviene il disastro dell'#Ibrox. 66 persone muoiono nella ressa a Glasgow, nel derby scozzese tra… -

Ogni vent'anni il giallo italiano cambia pelle. Ecco il libro dell'anno I casi che gli capitano non sono all'altezza del suo ingegno investigativo: donne incinte a cui si ... bambine cinesi perse dalla mamma nella ressa dei viaggiatori. E non parliamo degli affari di cuore,...

Ressa per vaccinarsi a Torre Annunziata e Vico Equense: arrivano i carabinieri La Repubblica Ressa di clienti senza mascherina: multata macelleria Assembramenti sia dentro che all’esterno del locale di corso Giovanni XXIII. Scattano la sanzione e cinque giorni di chiusura ...

Ressa per vaccinarsi a Torre Annunziata e Vico Equense: arrivano i carabinieri Ancora veglia per un vaccino nelle città della provincia di Napoli. Come accade da giorni i primi a mettersi in fila arrivano alle cinque, senza essere sicuri che basti per riuscire a fare la siringa ...

