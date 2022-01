La regina Elisabetta boccia McDonald' s e KFC | ma ama mangiare gli hamburger | ecco il perchè

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Il fast food preferito dallanon è né's né KFC . Un ex chef reale ha rivelato il fast food che laama di più. Darren O'Grady ha trascorso 15 anni come chef personale ...

Il fast food preferito dallanon è né McDonald's né KFC . Un ex chef reale ha rivelato il fast food che laama di più. Darren O'Grady ha trascorso 15 anni come chef personale dellae ha anche ...Un grande onore che laha deciso di concedere con estrema parsimonia per motivi molto pratici. Kate e gli omaggi nascosti: cosa dicono i suoi ritrattiIl fast food preferito dalla Regina Elisabetta non è né McDonald's né KFC. Un ex chef reale ha rivelato il fast food che la regina ama di più.Il 6 febbraio la regina Elisabetta sarà la prima sovrana britannica a celebrare un Giubileo di platino, ovvero una ricorrenza volta ad onorare 70 anni di regno. Il termine giubileo, mutuato dalla trad ...