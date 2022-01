La Quiete è il nuovo album di Gemello: la data e gli ospiti, da Coez a Gemitaiz e Carl Brave (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo album di Gemello è La Quiete. Il disco è stato anticipato da due singoli: Un Pezzo Di Universo con Coez e Gemitaiz e Flashback. Tanti altri i nomi degli ospiti eccellenti che il rapper include nella nuova esperienza discografica dopo UNtitled (2019). Il nuovo album di Gemello Il nuovo album di Gemello nasce da una spontanea volontà di evoluzione che Andrea Ambrogio – questo il nome di battesimo del rapper – ha messo in atto rinchiudendosi in una casa del Circeo dalla quale vedeva il mare e il faro, dettagli che hanno determinato la sua scrittura. A questo giro, infatti, Gemello ha indossato una nuova veste artistica, dando più spazio ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ildiè La. Il disco è stato anticipato da due singoli: Un Pezzo Di Universo cone Flashback. Tanti altri i nomi deglieccellenti che il rapper include nella nuova esperienza discografica dopo UNtitled (2019). IldiIldinasce da una spontanea volontà di evoluzione che Andrea Ambrogio – questo il nome di battesimo del rapper – ha messo in atto rinchiudendosi in una casa del Circeo dalla quale vedeva il mare e il faro, dettagli che hanno determinato la sua scrittura. A questo giro, infatti,ha indossato una nuova veste artistica, dando più spazio ...

