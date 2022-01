La psiche non si vede e non si tocca, perciò niente “bonus” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha destato sconcerto la cancellazione last minute del “bonus” di 50 milioni di euro per dare una risposta immediata ai problemi psicologici dopo due anni di pandemia in cui le Istituzioni su questo non hanno fatto quasi nulla. Tanta gente si è indignata e una sottoscrizione, del tutto privata e spontanea, in quattro giorni ha raggiunto quasi 200 mila firme su change.org. Oggi la domanda di Psicologia e Psicoterapia è molto aumentata, una indagine sulla nostra Comunità professionale ci dice almeno del 40% (Ist. Piepoli per CNOP ott. 2021). Ma è un dato frenato dalla barriera socioeconomica che esiste tra un bisogno sempre più diffuso e sentito e una risposta quasi solo privata. La stessa ricerca ha documentato che un 48,5% di persone che, pur avendo cercato aiuto, non hanno potuto iniziare un trattamento o hanno dovuto interrompere quasi subito per motivi economici. È ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 10 gennaio 2022) Ha destato sconcerto la cancellazione last minute del “” di 50 milioni di euro per dare una risposta immediata ai problemi psicologici dopo due anni di pandemia in cui le Istituzioni su questo non hanno fatto quasi nulla. Tanta gente si è indignata e una sottoscrizione, del tutto privata e spontanea, in quattro giorni ha raggiunto quasi 200 mila firme su change.org. Oggi la domanda di Psicologia e Psicoterapia è molto aumentata, una indagine sulla nostra Comunità professionale ci dice almeno del 40% (Ist. Piepoli per CNOP ott. 2021). Ma è un dato frenato dalla barriera socioeconomica che esiste tra un bisogno sempre più diffuso e sentito e una risposta quasi solo privata. La stessa ricerca ha documentato che un 48,5% di persone che, pur avendo cercato aiuto, non hanno potuto iniziare un trattamento o hanno dovuto interrompere quasi subito per motivi economici. È ...

